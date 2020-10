Politie Harlingen pakt Amsterdammer op voor lange lijst aan overtredingen

Uit onderzoek bleek dat de Amsterdammer zich schuldig had gemaakt aan allerhande strafbare feiten door het land heen. Zo had hij een auto, een Opel Adam, donderdag uit Nieuwleusen gestolen na een proefrit. Ook zou hij in restaurants in Sneek en IJlst niet hebben betaald voor zijn eten. In Sneek zou hij na een overnachting er vandoor zijn gegaan zonder te betalen. Tot besluit was hij naar de kapper geweest, die hij niet had betaald nadat die zijn baard had geschoren.

Getuigen gezocht

De politie zoekt getuigen die meer informatie hebben over de Amsterdammer. Ook mensen die zelf slachtoffer zijn geworden van de man, kunnen zich bij de politie melden.