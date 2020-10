Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en Waadhoeke introduceren hulpkaart voor verwarde mensen

De hulpkaart is een opvouwbaar kaartje en is bijna net zo groot als een pinpas. Op de kaart staat wie de contactpersoon van het verwarde slachtoffer is en wat mensen kunnen doen. De hulpkaart is bedoeld voor mensen met dementie, een psychische stoornis of een verstandelijke beperking.

De hulpkaart is in initiatief van de drie gemeenten en GGD Fryslân, Stichting AanZet en MEE Friesland.