Recordaantal nieuwe Friese besmettingen: 294 | Aantal niet-IC patiënten in Friese ziekenhuizen verdubbeld

De Federatie Medisch Specialisten (FMS) verwacht strengere maatregelen van het kabinet tegen het coronavirus. De tweede golf begint op een tsunami te lijken. "De enige kans die we maken als samenleving is als we gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor dit probleem", zegt Peter Paul van Benthum, de voorzitter van de federatie.

Medische specialisten zijn bang dat er in november zo'n 5.000 coronapatiënten in het ziekenhuis liggen als het beleid niet feranderd. Dat is vier keer zo veel als nu. In dat geval zou zo'n 70 procent van de reguliere zorg niet meer worden gegeven. Dat is meer dan in de eerste golf afgelopen voorjaar.