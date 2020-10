OMT geeft nieuw advies aan kabinet | Rode Kruis opent gironummer

De longafdeling van het MCL in Leeuwarden is weer open. De afdeling moest begin deze maand dicht omdat er meerdere coronabesmettingen vastgesteld waren bij medewerkers van de afdeling. Alle patiënten op de afdeling zijn meteen daarna getest, maar daar kwamen geen nieuwe positieve tests uit.

De afdeling is in totaal een week dicht geweest, en in die tijd zijn er geen nieuwe besmettingen bij gekomen. De zorg is in de tussentijd verschoven naar andere ziekenhuizen. Patiënten die de komende tijd afspraken hebben op de longafdeling in Leeuwarden kunnen daar van nu af aan weer terecht.