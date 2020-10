Zwembad De Welle klaar voor Zwemvierdaagse

Ieder jaar is de Zwemvierdaagse in De Welle vaste prik tijdens de herfstvakantie. Normaal doen er zo'n 170 deelnemers aan het evenement mee. Maar dit jaar verwacht Bardis dat het aantal deelnemers mogelijk iets lager zal uitvallen, omdat mensen voorzichtiger zijn geworden nu het aantal coronabesmettingen snel oploopt. "Vooralsnog hebben we meer dan voldoende ruimte om alle mensen die mee willen doen de ruimte te geven."

Zwemmen met hindernissen

Jeugd kan meedoen aan de vierdaagse van 250 meter, volwassenen hebben de keuze uit 500 of 1000 meter per dag. Bardis: "We bieden daarnaast een alternatieve zwemvierdaagse aan. Dat is zwemmen met een hindernissenparcours. De laatste jaren is dat een groot succes geweest. De meeste jeugd kiest voor een parcours met extra uitdagingen."

Het bad voor jezelf

Om er voor te zorgen dat alle deelnemers genoeg afstand van elkaar houden, heeft De Welle een aantal voorzorgsmaatregelen genomen. "We hebben het 50 meter-bad volledig gereserveerd voor de Zwemvierdaagse", legt Bardis uit. "Ook het subtropische recreatiebad en de glijbaan zijn open voor de deelnemers aan de Zwemvierdaagse. Daarmee verspreiden we het publiek, zodat er genoeg ruimte is voor iedereen."

Inschrijven voor de Zwemvierdaagse kan nog op de website van Sportbedrijf Drachten.