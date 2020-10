Miljoen fossielvrije kilometers niet gehaald, organisatie wél tevreden

Duizend mensen in het Noorden hebben het afgelopen weekend meegedaan, vertelt organisator Bouwe de Boer. "We hebben in totaal 100.000 milieuvriendelijke kilometers gemaakt. Dat is bij lange na niet wat het doel was, maar dat doel was ook niet langer realistisch vanwege de coronamaatregelen. Veel mensen moesten thuis werken en maakten dus geen kilometers. En een deel van het programma hebben we zelfs moeten schrappen vanwege de coronamaatregelen."

De fundering leggen

Toch is De Boer zeer te spreken over het Fossielvrije Weekend. "Veel mensen hebben de app Movefit gedownload om hun prestaties bij te houden. Dat konden we via de app heel mooi volgen. Wat we zagen is dat veel dorpen fanatiek mee hebben gedaan, maar ook studentengroepen. Al deze deelnemers hebben zich voorbereid op de echte fossielvrije weken in 2021. We hebben zogezegd de fundering gelegd."

Competitie opstarten

Ook de komende weken kunnen gebruikers van de app gewoon hun fossielvrije kilometers bijhouden. De Boer: "We willen graag dat ook werkgevers deze app gaan gebruiken om met groepen een soort van competitie op te starten. Denk bijvoorbeeld aan de fitste medewerkers van de maand."