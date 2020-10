Hanny Palmen over boek De verkeerde afslag: "Heel confronterend"

In 2003 werd ze in het eerste statenlid voor de SP in Fryslân. In 2005 verliet ze de Friese politiek. In 2007 werd ze beschuldigd van fraude met geld dat bestemd was voor het steunen van de fractie. Geld dat op haar eigen rekening was gekomen. Ze werd door de rechter veroordeeld voor de fraude. Palmen vertelt hoe het zover kwam en wat de gevolgen waren. Daarna werd het leven steeds lastiger.

Het boek gaat ook over de liefde voor haar man René, die psychisch kwetsbaar is en over andere problemen die zich daarna opstapelden. Zo was er grote schaamte bij zichzelf over de zaak van het fractiegeld en had ze ook geen kans meer op een goede baan.

Leven en polityk

In De verkeerde afslag vertelt Palmen openhartig over haar leven, maar ook over de wijze van politiek bedrijven op verschillende vlakken en de privésituatie die steeds penibeler werd. De provinciale politiek komt aan de orde, maar ook over hoe een partij als de SP werkte met Jan Marijnissen en Agnes Kant. Palmen spaart zichzelf maar ook anderen niet in het verhaal.

Op dit moment gaat het weer wat beter met het oud-statenlid. Ze heeft, zoals ze het zelf zegt, de goede afslag weer gevonden, nadat het dieptepunt was dat haar man vanwege drugshandel in de gevangenis belandde. Dat was niet een kwestie van een paar jaar, maar heeft veel langer geduurd.

Confrontatie

Over de openhartigheid in het boek zegt Hanny Palmen: "Het is heel confronterend als je het opschrijft en weer terugleest, maar ik kan die confrontatie met mezelf aan. Ik vind het niet erg om me kwetsbaar op te stellen".