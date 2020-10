Trainer Henk de Jong: "Het was goed zo, maar wij missen de twaalfde man"

Een van de doelpuntenmakers was zondag Giovanni Korte. Hij kwam voor de geblesseerde Kallon in de ploeg, scoorde twee keer en kon daarmee terugkijken op een knappe wedstrijd. "Het was een fijne invalbeurt. Maar we hadden het zeker in de tweede helft nog wel verder uit kunnen breiden."

"Draad weer opgepakt"

Toch ziet Korte dat Cambuur zich weer heeft hersteld na enkele magere wedstrijden in het begin van het seizoen. "Het loopt en we hebben de draad weer opgepakt van waar we waren. Je ziet het weer, het zelfvertrouwen is weer aanwezig. Zo doorgaan."