Knappe competitiestart voor volleybalsters VC Sneek

In de eerste set bleef het een tijd spannend. VC Sneek liep uiteindelijk uit en kon de marge in de eerste set behouden: 25-22. Ook de tweede set was spannend. FAST kwam op een voorsprong van 10-12, maar Sneek kon wel weer inlopen en pakte zelfs nog de set: 25-23. In de laatste set kwamen de Sneeker vrouwen niet echt meer in de problemen: 25-18.

Volgende week zaterdag speelt VC Sneek de tweede competitiewedstrijd in Ootmarsum tegen Set-Up.