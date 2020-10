Goud voor Clevering en Van der Bij bij EK roeien in Polen, brons voor Jorritsma

De titel voor Jan van der Bij in de vier zonder stuurman was een grote stunt. Ze hadden zich via de herkansingen geplaatst voor de finale. In de heats werden ze nog vierde achter Duitsland, Italië en Oostenrijk. Daardoor moesten ze via een herkansingsronde naar de halve finale.

In de halve finale werden ze tweede achter Polen. Al deze landen hielden ze achter zich. In een tactische finale werd Nederland eerste met een tijd van 6.01,70. Italië werd tweede met 6.04,05 en Polen derde in 6.05,08. Van der Bij roeit met Boudewijn Roell, Sander de Graaf en Nelson Ritsema.

Weer de sterkste

Ymkje Clevering won vorig jaar ook al goud in Luzern met dezelfde dames. Deze kear waren ze weer de sterkste. Ze waren ruim vijf seconden sneller dan de nummer twee Italië en zes seconden vlugger dan Ierland.

De damesboot bestaat naast Clevering uit Ellen Hoogerwerf, Karolien Florijn en Veronique Meester.

Jorritsma pakt brons

Aletta Jorritsma pakte met de Holland Acht een bronzen medaille. De roeister uit Tzummarum leverde een felle strijd met Duitsland om een zilveren medaille. Op de finish scheelde het maar vier tiende van een seconde, in het voordeel van Duitsland. Roemenië pakte met overmacht de Europese titel.