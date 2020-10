Nieuw dagrecord in Fryslân: 179 vastgestelde coronabesmettingen

In de hele wereld is het Coming Out Day, de dag voor de acceptatie van mensen met een andere seksuele geaardheid of genderidentiteit. Op vrijwel alle overheidsgebouwen in Nederland wappert daarom de regenboogvlag en ook in diverse Friese gemeente is de vlag te zien. In de meeste gevallen al sinds vrijdag, want voor de zondag geldt een afwijkende vlaginstructie. Er zijn geen manifestaties en evenementen, omdat er vanwege de coronacrisis geen groepen bij elkaar mogen komen.

Op het Provinciehuis in Leeuwarden wappert de regenboogvlag voor het eerst op Coming Out Day.