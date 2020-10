Kabinet en RIVM overleggen op Catshuis over nieuwe coronamaatregelen

In het Catshuis, de ambtswoning van de minister-president, wordt onder leiding van premier Mark Rutte opnieuw in informele sfeer gesproken over de aanpak van de coronacrisis. Het aantal besmettingsgevallen is de afgelopen week in heel Nederland weer fors gegroeid. Aanwezig bij het overleg zijn onder anderen minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid en Jaap van Dissel van het RIVM.

De Jonge zei zaterdag dat extra maatregels onvermijdelijk zijn als het aantal besmettingen niet afneemt. Dinsdag is er weer een persconferentie en waarschijnlijk worden er dan nieuwe maatregelen bekendgemaakt.