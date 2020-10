VIDEO: Kerkdienst bij Omrop Fryslân

Omrop Fryslân zond zondag weer live een kerkdienst uit. Er is opnieuw veel vraag naar online diensten, omdat er vanwege de nieuwe coronamaatregelen minder mensen fysiek in de kerk mogen zitten. Omrop Fryslân heeft in het voorjaar ook diensten uitgezonden, toen die bijna allemaal vervielen in verband met het coronavirus. We zenden de kerkdienst in de Grote Kerk in Leeuwarden uit. Voorganger is dominee Jan Jaap Stegeman. Gerwin Hoekstra bespeelt het orgel en Geke Bruining-Visser zingt met een beperkt aantal ervaren zangers.

Bekijk de kerkdienst hieronder terug: