Tekeningen voor vlot Sterke Yerke 4 zijn klaar

De Jong verwijst naar de containerramp met de MSC Zoe. "De verzekeringsmaatschappij doet weer lastig, want er is geen nulmeting. Van alle vervuiling wordt gezegd: komt dat wel van ons?" De Sterke Yerke-ploeg wil straks de jeugd mobiliseren. "We vragen de kinderen op alle scholen langs de kust en op de eilanden om mee te varen op de Sterke Yerke. Dan leggen we aan op een zandplaat en daar meten we de plasticvervuiling. We hebben wel ideeën over hoe we dat moeten doen."

Met als grote doel om aan te tonen dat we goed met de aarde moeten omgaan. "We willen de jeugd educatief iets laten zien: er is het avontuur, maar ook het milieu is belangrijk. We hopen dat de jeugd dan ook wat beter om het milieu denkt dan een heel grote groep nu doet."

Punt op de horizon

Na twee jaar Waddenzee willen de initiatiefnemers ook andere wateren verkennen met het vlot. "Dan willen we het zoute water van de Noordzee en de oceaan ook wel weer proeven." Voor het zover is, duurt het dus nog even, weet De Jong. "Maar ik ben al zo blij met de tekeningen. Er staat nu een punt op de horizon."