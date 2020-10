Monumentale tribune LSC 1890 wordt opgeknapt

Omdat het gebouw een monumentale status heeft, is het een grote klus om de boel aan te pakken. "We zetten alle mensen in die er verstand van hebben, om het te onderhouden voor de komende jaren", zegt voorzitter Henk Douwsma van LSC. Er zal dan ook niet veel veranderen aan de tribune. "Het is voornamelijk onderhoud, het vervangen van verrotte planken en verven, in de goede kleurstelling van die tijd."

Een eerste oproep heeft al heel wat vrijwilligers opgeleverd, zegt Douwsma. "Er hebben zelfs mensen van andere verenigingen zich aangemeld om hier te helpen." Het werk moet in mei volgend jaar klaar zijn.