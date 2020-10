Zeilster Bouwmeester nog altijd tweede na dag drie EK

Bouwmeester had zaterdag in haar eerste race geen goed resultaat, ze werd 23e. Die punten mag ze wegstrepen als slechtste resultaat, maar ze kan zich nu verder geen slecht resultaat veroorloven, in tegenstelling tot Rindom. In de tweede wedstrijd van de dag werd Bouwmeester derde. Ze heeft een score van 17, Rindom staat nu op 7.

Ook Mirthe Akkerman van Akkrum doet mee aan het EK, ze werd zaterdag in haar races achtste en 26e. Die laatste mag ze wegstrepen. Na zes races staat Akkerman op een zesde plek met een score van 32. Dat is twee plekken hoger dan vrijdag.

Het toernooi is nu halverwege.