Heeft u de CoronaMelder al? "Ik heb daar geen app voor nodig"

De corona-app is vanaf zaterdag voor iedereen beschikbaar. Met de CoronaMelder op de telefoon zijn volgens het kabinet het virus en de uitbraken van besmettingen te traceren en in te dammen. Als je de app gebruikt en ben je positief getest, dan krijgt iedereen die langer dan een kwartier bij je in de buurt geweest is een melding op de telefoon. Iedereen kan deze app gebruiken, maar doet iedereen dat ook?

Verslaggever Auke Zeldenrust peilde de meningen op straat.