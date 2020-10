Financiële zorgen voor musea: "2021 wordt het jaar van de waarheid"

"Je moet vooral heel erg creatief zijn,", zegt Jan Willem van Beek van het Nationaal Modelspoor Museum in Sneek. Hij is iedere dag bezig met de toekomst van zijn museum. "Het is voor ons het jaar van de waarheid. We proberen toch in deze vakantie en straks de kerstvakantie zoveel mogelijk publiek naar ons toe te krijgen."

Op zichzelf hebben de meeste musea het naar omstandigheden nog best aardig gedaan, zegt Mirjam Pragt van de Museumfederatie Fryslân: "Zo slecht was de zomer niet, nee. Mensen wisten de musea goed te vinden. Groepen kwamen er alleen niet. Dus dan zijn de aantallen bezoekers lager door alle coronamaatregelen."

Activiteiten geschrapt

Het Scheepvaartmuseum in Sneek heeft wel activiteiten moeten schrappen. De Coole Kids Night, een soort speurtocht door het museum, ging niet door. Met alle vrijwilligers was het niet coronaproof te krijgen. "Dat was wel een tegenvaller. Maar omdat we dat niet gedaan hebben, kunnen we de rest van de week wel activiteiten aanbieden", zegt Meindert Seffinga van het museum.

Seffinga zijn baan is de laatste maanden erg veranderd. Hij is met name bezig om het museum financieel gezond te houden. "Het zijn allemaal 'dagkoersen': de ene week maak je een bordje en de volgende week moet er al weer een andere staan. Desinfectiemiddelen moet je aanschaffen, reservering op internet regelen, het kost veel extra tijd."