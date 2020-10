ONS Sneek geeft tegen tien man eerste overwinning van het seizoen uit handen

Mark Westra zette ONS na een kleine twintig minuten spelen op voorsprong. Hij kwam op eigen helft in balbezit, stak zo'n veertig meter over en legde de bal breed op rechtsback Nick Kleen. Die gaf de bal terug aan Westra, die hem in de hoek legde. Een minuut later gaf Kleen de bal aan Patrick van der Veen die vanaf de rand van het strafschopgebied raak schoot in de verre kruising.

Ook in de tweede helft waren de betere kansen voor de Snekers. Toen doelman Jasper te Kolste van AZSV rood kreeg en een veldspeler onder de lat moest staan, leek het helemaal klaar. AZSV kreeg met een man minder nog wel een grote kans, maar Nick Kleen, die al twee assists had gegeven, leek tien minuten voor tijd gedaan werk te maken.

AZSV komt terug met tien man

In de laatste tien minuten ging het helemaal mis bij ONS. Niek te Veluwe zette thuisclub vijf minuten voor tijd op het scorebord. Na drie minuten in blessuretijd kopte Jardell Kruidbos de aansluitingstreffer binnen. En na slecht wegwerken bij ONS in de verdediging in de 95e minuut bezorgde Joost Rasing de thuisploeg zelfs nog een punt.

Het is voor ONS het eerste punt van het seizoen.