Cambuur Sjoernaal: Overschot aan middenvelders voor Dordrecht-Thuis

SC Cambuur heeft voor de wedstrijd tegen FC Dordrecht een overschot aan middenvelders. Robin Maulun is terug van een blessure, waardoor Henk de Jong veel keuze heeft. Eén van de middenvelders die de laatste wedstrijden goed speelde, is Mitchel Paulissen. Hij voelt zich goed, nu hij de afgelopen weken belangrijk is geweest met een doelpunt en assists. Paulissen vertelt erover in het Cambuur Sjoernaal. Ook spreken we iets langer met nieuwe aanwinst Joris Kramer. Wat kunnen de Cambuur-fans van hem verwachten?

Kijk hieronder naar het Cambuur Sjoernaal: