Teamleider VluchtelingenWerk: "Mensen weer in hun kracht krijgen"

"Het was een intensieve periode", zegt Dijkstra wanneer ze terugblikt op de vluchtelingencrisis van 2015. Ze is teamleider van VluchtelingenWerk van Dongeradeel en Dantumadiel. "Maar we waren er wel op voorbereid. We kenden de mensen binnen de gemeente, dus het lukte om extra vrijwilligers te vinden."

Erger meegemaakt

In de bijna 30 jaar dat Dijkstra dit werk doet, heeft ze bovendien wel erger meegemaakt. "We hebben wel meer pieken gehad in die jaren. Ik heb ook meegemaakt dat er nog geen azc's waren. Dan kwamen verschillende alleenstaanden in één huis bijeen. We hoopten dan dat ze uit hetzelfde land kwamen. Want wanneer er bijvoorbeeld christenen en moslims bij elkaar kwamen zorgde dat voor veel spanningen. Dat hebben we nu ook wel, maar nu is het wel beter. Nu hebben mensen hun eigen plekje."