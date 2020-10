Wetterlân: pleidooi voor het belang van biodiversiteit en meer ruimte voor water

Want zo schrijven ze: "Ons land van wind, wad en water is in de loop van eeuwen veranderd in een weidelandschap waar boeren vooruit konden en waar het wemelde van bloemen en vogels. In omtrent een halve eeuw is dat omgeslagen in een productielandschap dat ver afstaat van de gemeenschap. Er is geen weg terug, maar wel een weg vooruit naar een landschap dat leeft, waar wat te beleven valt en waar boeren toekomst hebben."

Voor het radioprogramma Buro de Vries ging verslaggever René Koster met beide veldmannen het boezemland bij It Heidenskip in.