Omrop TIP: Doorzetten - Elfstedentocht zonder grenzen

Sandy Krijnen uit Cornwerd heeft MS. In 2012 zit ze in haar rolstoel langs de kant als haar man Roel meedoet aan de Fietselfstedentocht. De tranen rollen over haar wangen. Zij wil ook meedoen en die gedachte laat haar niet los.

Ze bedenkt de 'Onbeperkte Elfstedentocht', speciaal voor mensen met een beperking. Met de tocht komt deze groep in zijn kracht te staan. Mensen die meedoen, kunnen geld inzamelen voor een zelfgekozen goed doel.