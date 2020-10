Vijf jaar na vluchtelingencrisis: Masho bouwt aan zijn toekomst in Fryslân

Masho liet Eritrea achter zich toen hij 18 jaar was. Het Afrikaanse land is op dat moment verscheurd door een oorlog en Masho is er zijn leven niet zeker. Net als duizenden andere vluchtelingen trok hij van land naar land, om uiteindelijk de oversteek te maken over de Middellandse Zee. Het duurde twee jaar voordat hij in Nederland terechtkwam, in het azc van Drachten. Hij kwam er helemaal alleen, zonder vrienden of familie, want die moest hij er achterlaten.

"Het was een hele moeilijke tocht. Je weet niet waar je heen moet gaan", zegt Masho als hij terugdenkt aan die tijd. "Het waren best wel pittige jaren, maar gelukkig kon ik daarna eindelijk in Nederland zijn. Ik kwam hier toen in mijn eentje en wist niets van Nederland. Ik wist niet eens hoe de huizen eruit zagen. Maar dat maakte me niet uit, ik was enorm dankbaar dat ik hier mocht zijn. In Eritrea was het niet meer te houden."