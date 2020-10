114 nieuwe besmettingen in Fryslân, inwoner Heerenveen gestorven aan het virus

Een goede 7, dat is het cijfer dat burgerrechtenorganisatie Bits of Freedom zou geven aan de CoronaMelder, die zaterdag in heel Nederland wordt ingevoerd. Een ruime voldoende, maar wel een voldoende "onder voorbehoud, want de app moet wel gaan helpen. Als hij geen effect heeft, keldert het cijfer", aldus een woordvoerder. De CoronaMelder moet mensen waarschuwen als ze onlangs dicht bij iemand zijn geweest bij wie het coronavirus is vastgesteld. Ze kunnen zich dan laten testen voor ze nietsvermoedend anderen besmetten, is de gedachte.

Bits of Freedom heeft samen met Amnesty International, Platform Burgerrechten en Waag de app onder de loep genomen. De app zelf zit goed in elkaar "met veel aandacht voor privacy en gebruikersgemak", concluderen de organisaties. Toch was het volgens hen beter geweest als Nederland langer had gewacht met het invoeren van de app, tot de testcapaciteit op orde was.

Het gebruik van de CoronaMelder is vrijwillig. De app heeft zo'n 1,5 miljoen gebruikers. Andere landen maken al langer gebruik van apps om mensen te waarschuwen voor het risico op besmetting.