Carlijn Niesink uit Wirdum kandidaat Kamerlid voor ChristenUnie

"We wonen in een schitterend land maar als ik zie dat er nog steeds mannen en vrouwen worden uitgebuit binnen de prostitutie en dat mensenhandel nog steeds plaatsvindt, dan wil ik daar een verschil in maken", zegt Niesink.

"Daarnaast geloof ik dat ieder mens, ongeacht leeftijd, opleidingsniveau of afkomst, iets moois heeft om bij te dragen aan deze samenleving. Hoe richten we onze samenleving zo in, dat ieder tot bloei kan komen. Die uitdaging, daar wil ik graag aan meewerken", zo laat Niesink weten.

Segers op één

Gert-Jan Segers, die opgroeide in Leeuwarden, staat op de kandidatenlijst op nummer één.

De lijst moet nog officieel worden vastgesteld op het digitale partijcongres van de ChristenUnie. Het congres wordt zaterdag 21 november gehouden.