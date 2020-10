Vrouwen SC Heerenveen dicht bij punt tegen Ajax

De eerste mogelijkheid was voor Heerenveen. Tiny Hoekstra kreeg een vrije schietkans, maar Ajax-keeper Lize Kop bood redding. Na twintig minuten opende oud-Heerenveenspeelster Quinty Sabajo uit een scrimmage de score voor Ajax.

Tien minuten voor de pauze maakte Hoekstra de gelijkmaker. Ze schoot de bal knap binnen uit een voorzet van Kirsten van de Westeringh. Net erna stond Francisca Cardoso alleen voor Kop, maar ze had het niet in de gaten en verspeelde de bal. Heerenveen domineerde in deze fase, maar gaf het initiatief uit handen met een domme tegentreffer. Keepster Charetha Okken schoot de bal zo bij Vanity Lewerissa voor de voeten. Die wist wel raad met dat cadeautje: 1-2.

Mogelijkheid op gelijkmaker

Na de pauze maakten de Amsterdammers de grootste aanspraak op een doelpunt. De beste kans kwam in 57ste minuut, maar Marjolijn van den Bighelaar miste een strafschop. Ajax liet na de wedstrijd te beslissen en dat brak hen bijna op, toen Hoekstra ruim een kwartier voor het einde een grote kans op de gelijkmaker kreeg. De aanvoerster van de vrouwen van Heerenveen schoot in het zijnet. Eén minuut voor tijd kon Cardoso voor Heerenveen toch nog een punt uit het vuur slepen, maar de inzet van de Portugese spits een-op-een met Kop was te zacht.

SC Heerenveen staat op de zesde plaats in de eredivisie. De eerste vier clubs na veertien competitiewedstrijden plaatsen zich voor de kampioenspoule.