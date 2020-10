VIDEO: Peter van der Voort in It Polytburo

Van der Voort maakt zich zorgen over het oplopende aantal besmettingen in Fryslân en in de rest van het Noorden. Want meer besmette mensen leidt uiteindelijk ook tot meer opnames op de IC's, zegt hij. Ook de reguliere zorg in de Friese en noordelijke ziekenhuizen komt in de knel. Van het aantal operaties dat niet spoedeisend is, wordt tien tot twintig procent niet uitgevoerd. Tijdens de eerste coronagolf lag het percentage hoger: toen was het zo'n 80 procent, laat Van der Voort weten.

Als medicus, maar ook als eerste kamerlid voor D66, is Van der Voort blij met de komst van de corona-app, die zaterdag in werking treedt. Volgens hem draagt dit bij aan het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus .