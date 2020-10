Bezoekers Nachtwacht 360 in Nes (bij Dokkum) per ongeluk op Ameland

"Meestal kan ik ze wel overhalen om wanneer ze weer aan vaste wal zijn, naar Nes toe te rijden. Maar dan boven Dokkum", zegt Bijlsma. Maar ook in Nes bij Akkrum zijn er geregeld mensen op zoek naar de theaterkerk. "Dan staan mensen in Akkrum en bellen ze in paniek: we hadden er over een kwartier moeten zijn, maar we komen er nu achter dat het hier niet is. Dan zien ze dat het nog ruim een halfuur rijden is. Dan moet ik het even omboeken", zegt Bijlsma.

Oplossing

Om te voorkomen dat er in de toekomst weer mensen naar de verkeerde Nes toerijden, zoeken ze bij de Theaterkerk nu de media op. "We hebben een persbericht verstuurd, zodat de media er aandacht aan geven. En we zetten het nog duidelijk op de website. Meer kunnen we bijna niet doen", zegt Bijlsma.

Misschien is er nog wel één tip die het belangrijkst is: "Als mensen theaterkerk Nes intypen, komen ze automatisch wel in de goede Nes." Mensen die naar de tentoonstelling toe willen, moeten eerst wel even reserveren.