Ymkje Clevering roeit naar finale op EK in Polen

Van der Bij had het een stuk zwaarder om met zijn boot de finale te halen. Zijn vier zonder stuurman werd in de heat vierde. In de herkansingsronde waren ze echter dertien seconden sneller en daardoor mogen ze als laatste boot toch nog naar de finale, die gepland staat voor zondag om 13.01 uur.

Aletta Jorritsma had zich met de Holland Acht al geplaatst voor de finale. In de testwedstrijd werd ze tweede achter Roemenië en net voor Duitsland. Zondag om 14.16 uur is de finale.