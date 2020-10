Duurzaam schoolgebouw De Twirrewyn in Donkerbroek klaar

De plannen voor De Twirrewyn zijn gemaakt toen OBS 't Startblok en CBS De Peggebult in 2018 fuseerden. De energie die nodig is voor het nieuwe schoolgebouw, komt met behulp van zonnepanelen beschikbaar. Bij de school is ook een pannakooi, waar het dorpsbelang een bijdrage voor heeft ontvangen vanuit het Fonds Ooststellingwerf.