Het Posthuistheater in Heerenveen kan vrijdagavond na lange tijd weer los in een hagelnieuw jasje. Niettegenstaande al het negatieve cultuurnieuws van de laatste tijd kon de geplande opknapbeurt van de grote zaal wel doorgaan, zelfs eerder dan verwacht. En zo is vrijdag de aftrap van de eerste theatervoorstelling sinds maart in een mooi, rode ambiance.