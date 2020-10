'Schoolverlichting' nu ook in Leeuwarden: "Yoga integreren in het basisonderwijs"

Blij en gelukkig

Hij lacht als hij dat vertelt. In de hal van de Koningin Wilhelmina school in Leeuwarden, waar schoolverlichtingsdocent Asbjorg Ronner net een schoolverlichtingsles geeft in groep 2. Johan Noorloos weet waar hij over praat. Hij vertelt het rustig en met veel overtuiging. Johan Noorloos is geboren in Harlingen en heeft jaren voor de klas gestaan in Amsterdam.

Toen hij zich steeds meer en meer verdiepte in de wereld van yoga om yogadocent te worden paste hij het ook toe op de kinderen bij hem op school. Hij zag wat het effect was. Het verbetert de concentratie, het maakt kinderen blij en gelukkig, er wordt minder gepest, het zelfvertrouwen neemt toe, ze vinden meer rust in zichzelf. Hij opende zijn eigen yogaschool en stapte uit het basisonderwijs. Om nu soort van terug te komen met de schoolverlichting.