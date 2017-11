Kinder-iepenloftspul Easterwierrum pakt toneelprijs

Het bestuur en de medewerkers van het kinder-iepenloftspul van Easterwierrum hebben donderdagavond de Pyt van der Zee-prijs gewonnen. Uit handen van gedeputeerde Sietske Poepjes ontving de toneelgroep deze provinciale prijs voor het brede Friese toneel. De prijs wordt een keer in de drie jaar uitgereikt. Volgens de jury is inspirerend en uitdagend toneel voor kinderen erg belangrijk voor de amateurkunst in Fryslân.

De Pyt van der Zee-prijs is vernoemd naar toneelregisseur Pieter Johannes Cornelis van der Zee (1915-1998) en bestaat uit een geldbedrag van 2000 euro. De onderscheiding is bedoeld als stimulans om het goede werk van het kinder-iepenloftspul door te zetten.