Warner Hahn terug in de basis bij SC Heerenveen

Warner Hahn staat vrijdag in de wedstrijd tegen Sparta voor het eerst weer in de basis. Hahn speelde dit seizoen alleen in de eerste wedstrijd tegen FC Groningen mee, maar viel toen geblesseerd uit. Hahn keepte maandag met de beloften weer een volledige wedstrijd. Hahn zijn vervanger van de laatste weken, Martin Hansen, viel afgelopen zondag in de wedstrijd tegen AZ uit met een polsblessure en is nog niet hersteld. Wouter van der Steen was toen zijn vervanger, maar zit in Rotterdam weer op de bank.

Mihajlovic en Vlap in de basis; Thorsby op de bank

Dat is niet de enige verandering die Streppel doorvoert. Ook Nemanja Mihajlovic staat in de basis. De Serviër speelt linksbuiten. Daardoor verhuist Michel Vlap naar het middenveld. Dat gaat ten koste van Morten Thorsby. De Noor begint op de bank. Kik Pierie viel afgelopen zondag uit met een enkelblessure, maar is weer fit genoeg om als linksback te wedstrijd te starten.

Opstelling: Hahn, Dumfries, Høegh, Naess, Pierie, Schaars, Kobayashi, Vlap, Ødegaard, Reza en Mihajlovic.