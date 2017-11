Referendum kost Friese gemeenten tonnen extra

Het referendum over de zogenoemde 'sleepwet' kost in Fryslân een paar ton extra. Het is de bedoeling van het Rijk dat het referendum tegelijk wordt gehouden met de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart volgend jaar. Maar niet alle Friese gemeenten hebben dan verkiezingen. In Leeuwarden, Súdwest Fryslân en Waadhoeke wordt de nieuwe gemeenteraad al op 22 november van dit jaar gekozen, terwijl de inwoners van de nieuwe fusiegemeente van Kollumerland, Dongeradeel en Ferwerderadeel pas in november volgend jaar naar de stembus mogen. Alleen al in de gemeente Súdwest Fryslân worden de extra kosten geschat op zo'n 100 duizend euro. Burgemeester Ferd Crone van Leeuwarden verwacht zulke bedragen ook in zijn gemeente. Hij wil met het Rijk in gesprek over een mogelijke compensatie.