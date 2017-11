"Conclusies over bodemleven in Noordzee kloppen niet"

Er is geen sprake van een daling van het aantal dieren in de Noordzee. Dat zeggen onderzoekers van het Wageningen Marine Research. Volgens het CBS en het Wereld Natuur Fonds zou het aantal dieren in de Noordzee de afgelopen 25 jaar met meer dan 30 procent zijn afgenomen. Volgens de onderzoekers van Wageningen klopt daar niets van. Zij hebben het onderzoek gedaan waarop het CBS zich baseert. Volgens onderzoeker Ingrid Tulp is er alleen gekeken naar een trend. Het kan zo zijn dat de ene soort met 20 procent is toegenomen en een andere met 60 procent afgenomen. Dat zegt echter niets over het totale bodemleven. Dat kan omhoog of omlaag zijn gegaan of gelijk zijn gebleven.

Tulp bestrijdt ook de conclusie dat de bodemvisserij de oorzaak is van het teruglopen van het bodemleven. Volgens haar staat vast dat deze vorm van visserij schadelijk is voor het bodemleven, alleen is juist deze vorm van visserij de afgelopen jaren sterk teruggelopen.

Een andere conclusie van het CBS was dat het slecht gaat met schelpdieren, kreeften en zee-egels. Volgens Tulp valt daar niets over te zeggen. Het CBS heeft gebruikgemaakt van een onderzoek van Rijkswaterstaat. Die gegevens zeggen niets over het aantal schelpdieren, kreeften en zee-egels. Het is dan ook maar de vraag of de populatie afneemt.