Sportscholen zijn populair in Fryslân

Het aantal sportscholen in Fryslân is de afgelopen negen jaar met de helft gegroeid. Omgerekend naar honderdduizend inwoners zijn de meeste sportscholen hier te vinden en in de provincies Drenthe en Limburg. Vooral in de periode 2008-2011 zijn er veel fitnesscentra bijgekomen. De jaren daarna nam het aantal sportscholen nog maar met 3 procent toe. Daarmee is fitness nog wel altijd de meest populaire sport in ons land, maar de grote groei is voorbij.

Fitnesscentra die het de afgelopen jaren goed deden, zitten in het low budget-segment, zoals de ketens Basic-Fit en Fit For Free.