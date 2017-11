Verdachte steekpartij Berltsum psychologisch onderzocht

De man die ervan wordt verdacht dat hij in augustus in een pension in Berltsum een andere pensiongast doodgestoken heeft, moet psychologisch worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum in Utrecht. Dat heeft de rechter bepaald. De verdachte (57) zou in een van de kamers van het pension plotseling wild om zich heen gestoken hebben. Daarbij raakte ook een andere pensiongast verwond.

Het onderzoek kan nog wel even duren. Justitie verwacht dat de zaak pas in de zomer van volgend jaar inhoudelijk voor de rechter komt.