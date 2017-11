Cambuur wil meer dan gelijkspel tegen NEC

Cambuur is op voorhand niet tevreden met een gelijkspel in de uitwedstrijd vrijdag tegen NEC. Dat zei Cambuur-trainer Marinus Dijkhuizen donderdag na de laatste training. "Ik zou niet ontevreden zijn met een punt, maar dat is niet het maximaal haalbare. NEC heeft een geweldige voorhoede, met afstand de beste in de Jupiler League, maar ze zijn achterin, ook door blessures, kwetsbaar. Daar moeten wij gebruik van maken." Dijkhuizen wilde nog niet een volledige opstelling prijsgeven. "We hoeven de tegenstander niet wijzer te maken", zo zei hij donderdag.

Karim Rossi wordt op 7 november geopereerd aan zijn voet. Hij is bij de start van de tweede competitiehelft nog niet inzetbaar. Furdjell Narsingh is voor vrijdag nog een twijfelgeval. Bryan Smeets, vorige week debutant in de basis, begint nu ook weer aan de wedstrijd.

NEC heeft zich inmiddels al geplaatst voor de play-offs en heeft de vorige zes wedstrijden niet verloren.