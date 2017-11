Kinderen uit Heerenveen doen recordpoging koken

Tweehonderd kinderen uit de groepen zeven en acht van vier basisscholen in Heerenveen proberen maandag het Nederlandse record 'koken door kinderen' te verbeteren. Dat is nu nog in handen van het Drenthse dorp Vries, waar 179 kinderen met elkaar eten gekookt hebben. De recordpoging in Thialf is ook het startschot voor de campagne 'Groente....zet je tanden erin'. Deze campagne moet ervoor zorgen dat kinderen gezonder leven. Voor de recordpoging gaan de kinderen maandag vegetarische wraps maken. Daarvoor gebruiken ze 230 wraps, 60 pakjes roomkaas, 30 kroppen ijsbergsla, 100 tomaten, 50 komkommers, 60 paprika's en 16 potten bieslook en peterselie.