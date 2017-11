Vastgelopen vrachtschip kan weer verder

Het vrachtschip dat tijdens de storm van afgelopen weekeinde was vastgelopen bij het Duitse Waddeneiland Langeoog aan de oostzijde van Schiermonnikoog, is weer losgetrokken. Het schip lag vast op een zandbank. Het had geen vracht aan boord, maar wel bijna 2000 ton aan olie en diesel. Er werd rekening mee gehouden dat dit zou weglekken, wat mogelijk voor grote schade zou zorgen in de natuur van het Waddengebied. Burgemeester De Hoop van Ameland pleitte daarom deze week opnieuw voor een verkeersbegeleidingssysteem voor schepen, net zoals dat er ook is voor vliegtuigen. Dat zou problemen zoals deze kunnen voorkomen. Zoals het er nu uitziet, is er geen olie of diesel weggelekt.