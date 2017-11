Gedeputeerde Schrier 'not amused' over vliegveld Lelystad

Volgens gedeputeerde Michiel Schrier heeft de provincie wel aan de bel getrokken in Den Haag over de uitbreiding van vliegveld Lelystad. Hij zegt dat in een reactie op de kritiek van de gemeente Ooststellingwerf. Die gemeente vindt dat de provincie de betrokken Friese gemeenten niet genoeg steunt in de bezwaren tegen de uitbreiding van vliegveld Lelystad. Ooststellingwerf zegt dat bij EenVandaag.

"Not amused"

Schrier noemt de kritiek van Ooststellingwerf een misverstand. "De provincie heeft namens de Friese overheden die er last van hebben een reactie gegeven op de internetconsultatie." In die internetconsultatie worden inwoners van de vliegroutes gevraagd of ze verbeterpunten hebben voor die vliegroutes. "Ook gaan wij een brief naar Den Haag sturen waarin wij aangeven 'not amused' te zijn over de manier waarop de informatievoorziening van de uitbreiding van het vliegveld en de aansluitroutes is gegaan", zegt Schrier.

Geen goed onderzoek

De gedeputeerde vindt dat de informatievoorziening over de vliegroutes te laat op gang is gekomen richting gemeenten en de provincie. Ook de geluidsoverlast en de risicoanalyse van vogelaanvaringen zouden niet goed onderzocht zijn. "Dit baart ons zorgen." Wat Schrier betreft moet er zo snel mogelijk actie ondernomen worden op een aantal punten, waaronder het onderzoek en de herindeling van het luchtruim.

Laatste dag

Donderdag is de laatste dag dat er bezwaren ingediend kunnen worden tegen de uitbreiding van het vliegveld van Lelystad. Vanuit Fryslân hebben de gemeenten Oost- en Weststellingwerf en De Fryske Marren dat gedaan.