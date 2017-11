Een 22-jarige man uit Den Haag heeft woensdagavond voor flink wat overlast gezorgd in de trein naar Leeuwarden. Hij had geen kaartje. Op het station in Leeuwarden stond de politie de man op te wachten. Hij was dronken en had al veel vaker voor overlast gezorgd. De man mag acht weken lang niet met Arriva-treinen reizen.