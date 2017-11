Jongerenwerk Bolsward en gemeente Súdwest-Fryslân om tafel

Er bestaat een kleine kans dat het jongerencentrum in Bolsward toch niet sluit. Het bestuur van het jongerenwerk heeft begin komende week nog een laatste gesprek met de gemeente. Maar als die niet met geld over de brug komt, is het einde definitief in zicht. Dat zegt voorzitter Jelle Weijer.

Volgens Weijer is de subsidie in de afgelopen jaren steeds meer gedaald en daardoor zijn veel activiteiten geschrapt. Ook kon een aantal zaken in het jongerencentrum niet meer worden vervangen door het geldgebrek. Nu de gemeente vanaf volgend jaar mogelijk ook huur wil ontvangen voor het gebouw aan de Burgemeester Praamsmalaan, is het niet langer op te brengen om open te blijven. Dat maakte het bestuur woensdag bekend.

Later op de dag kwam er bericht van de gemeente dat zij toch nog met het bestuur om de tafel wil. Weijer staat daarvoor open, maar verwacht er niet veel van.