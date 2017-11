Basisonderwijs denkt na over nieuwe acties of stakingen

Er komen mogelijk nieuwe acties in het basisonderwijs. Stakingen worden ook niet uitgesloten. Dat lieten de vakbonden woensdagavond weten. De sector houdt vast aan de eerdere eisen van 900 miljoen extra om de lonen op hetzelfde niveau te krijgen als die in het voortgezet onderwijs. Bovendien moet er 500 miljoen euro uitgetrokken worden voor de verlaging van de werkdruk. Bij het overleg met de vakbonden waren ook de raad voor het primair onderwijs (PO-raad) en de actiegroep ''PO in actie'' aanwezig.

Het kabinet wil het bedrag voor de verlaging van de werkdruk ieder jaar iets verhogen, om aan het eind van de regeerperiode uit te komen op bijna 500.000 euro. Dat gaat de vakbonden veel te traag. Wat de lonen betreft, wil het kabinet niet meer dan 270 miljoen euro toezeggen.

Begin oktober houden de leraren een landelijke staking. De actiebereidheid was groot. Bijna alle basisscholen in het land deden mee en zo'n 60.000 onderwijzers kwamen naar Den Haag om te protesteren.