Snackverkoper in Hindeloopen wil geld van Súdwest-Fryslân

Een verkoper van snacks aan de Havenkade in Hindeloopen stond woensdag tegenover de gemeente Súdwest-Fryslân voor de Raad van State. Hij eist 128.000 euro van de gemeente, maar die wil dat niet betalen. De man wees de gemeente er een aantal jaar geleden op dat een kraamhoudster zich niet aan de vergunning hield. Hij wou dat de gemeente haar vergunning introk, zodat hij haar plaats in kon nemen. De gemeente stemde daar aanvankelijk niet mee in, maar gaf de man later toch gelijk.

De verkoper staat nu sinds 2012 met zijn snackkraam aan de Havenkade. Hij vindt dat de gemeente eerder had moeten optreden en eist zijn omzetverlies over 2010 en 2011 terug van de gemeente. De Raad van State doet over zes weken uitspraak.