Verdachten Sneek verdienden met bitcoins, wat zijn dat?

De mannen die dinsdag zijn aangehouden in Sneek voor drugshandel en het witwassen van geld deden zaken op het zogenoemde 'darkweb' en lieten zich uitbetalen in bitcoins, digitaal geld. Voor criminelen zijn dat ideale plekken om te handelen. Het darkweb is een onderdeel van internet dat niet te vinden is op zoekmachines zoals Google. Je krijgt alleen toegang als je het goede webadres weet. Op het darkweb wordt gehandeld in gestolen spullen, wapens, geheime documenten en onder andere ook drugs.

De betaling wordt vaak gedaan in bitcoins. Met een bitcoin kun je redelijk anoniem handelen. Alle transacties die je doet worden bewaard, maar een naam of adres hangt daar niet aan vast. Dat maakt het voor opsporingsdiensten lastig om uit te zoeken van wie het geld is. In het filmpje wordt duidelijk gemaakt hoe betalen met bitcoins precies werkt.