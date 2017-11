Leeuwarder bedrijf wint prijs met game 'Stressjam'

Het Leeuwarder bedrijf Maarsingh & van Steijn heeft een belangrijke Nederlandse ICT-prijs gewonnen. De game 'Stressjam' van het bedrijf is dinsdag verkozen tot 'Digital Innovation of the Year'. Er waren tien nominaties, waaronder grote bedrijven als KPN en de TU Delft.

Psycholoog Bernard Maarsingh heeft Stressjam bedacht. "Al jarenlang gaan wij ervan uit dat stress ons ziek maakt en het risico op ziektes verhoogt, maar uit onderzoek door onder andere de universiteiten Stanford en Harvard blijkt dat stress juist positieve effecten kan hebben. Mensen die veel stress ondervinden én deze stress niet als gevaarlijk beschouwen, maar er juist handig mee zijn, horen bij de gezondste groep mensen. Je kunt gek genoeg goed worden in stress en er beter door gaan presteren, je hebt meer focus en energie, een betere band met je omgeving en je probleemoplossend vermogen neemt toe.”

Wat is Stressjam?

Stressjam is een van de eerste producten van het door Maarsingh & van Steijn opgerichte Innovatielab Jamzone. Stressjam is een Virtual Reality Serious Game en werkt met realtime biofeedback. Stressjam leert de speler een nieuwe mindset te ontwikkelen waarin stress ook gezond kan zijn. De gebruiker heeft een echte, interactieve ervaring. In Stressjam speel je met je eigen stresssysteem met sensoren op het lichaam. Tijdens het spelen past de game zich in realtime aan de deelnemer aan. Die oefent met zijn eigen stresssysteem en leert er gebruik van te maken om positief over stress te denken. Uit onderzoek blijkt dat maar twaalf procent van de mensen de voordelen van stress goed gebruiken.

Schaatsers

Schaatscoach Jillert Anema gebruikt Stressjam al voor zijn olympische ploeg. Stressjam is ontwikkeld in samenwerking met studenten van het Friesland College, NHL Stenden en de Hanzehogeschool. Ziekenhuis Nij Smellinghe in Drachten gaf tijdens de ontwikkelingsfase feedback op de sensortechnologie, gebruikersvriendelijkheid en toepasbaarheid.