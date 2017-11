Prinses Margrietsluis bij Lemmer uur langer open op zondag

De sluis in het Prinses Margrietkanaal bij Lemmer wordt voortaan op zondag een uur langer bediend. Boten kunnen dan op zondag tot acht uur 's avonds door de sluizen. Rijkswaterstaat verruimt de tijden om zo te zorgen voor een betere bereikbaarheid van de route tussen Groningen en Rotterdam. Het gaat dan vooral om het vervoer van containers. Per jaar worden er ruim 200.000 containers over deze route vervoerd.

De Prinses Margrietsluis wordt van maandag tot en met vrijdag 24 uur per dag bediend. Op zaterdag van 00.00 uur tot 20.00 uur en op zondag voortaan van 06.00 uur tot 20.00 uur.

Het Prinses Margrietkanaal is onderdeel van de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl en is een van de belangrijkste vaarwegen van ons land. Rijkswaterstaat is eigenaar en beheerder van deze vaarweg.